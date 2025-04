Tchad : Dina Grâce, l'étoile montante du gospel tchadien

Née le 7 janvier 1999, Dina Grâce Mathias, connue sous les noms de scène Dina Grâce et Diana de Jésus sur Facebook, est une artiste gospel tchadienne dont le parcours musical témoigne d'une passion précoce et d'un engagement profond envers la musique chrétienne.



Dès son plus jeune âge, Dina commence à chanter dans la cellule de prière familiale, soutenue par son père qui l'encourage en lui fournissant régulièrement les paroles des chants de Hilton. Cet appui paternel joue un rôle déterminant dans son choix d'embrasser la musique gospel.



En 2012, alors qu'elle réside à Abéché, Dina rejoint la chorale pépinière de l'église ACT. Sa passion pour la conduite de l'adoration et de la louange la conduit rapidement à devenir animatrice. Pendant les vacances, elle intègre la chorale principale pour pallier l'absence des membres partis en congé.



De retour à N'Djamena en 2014, après quelques mois d'observation, elle participe à un camp de jeunes organisé par l'Église de Dieu. Là, elle interprète une chanson et présente une chorégraphie avec sa sœur cadette, initiatives qui lui permettent de rencontrer des figures influentes telles que le chantre Elisée et d'autres frères et sœurs en Christ.



Entre 2014 et 2016, Dina intègre la chorale de son église à N'Djamena, où elle fait la connaissance de la chantre Krata, qui l'encourage à perfectionner son art. En 2017, après l'obtention de son baccalauréat, elle s'installe à Douala pour poursuivre ses études. Elle y rejoint un groupe de Tchadiens passionnés de musique, mais l'ensemble se dissout après moins de deux ans.



Malgré cette expérience, Dina continue de s'investir dans la musique gospel en participant à des compétitions en ligne, et en organisant des soirées d'action de grâce au sein de son église à Douala. Elle travaille également avec des jeunes filles et des dames, animée par un profond désir de servir le Seigneur.



Inspirée par des artistes telles que Dena Mwana et Déborah Lukalu, elle cherche à approfondir sa relation avec Dieu à travers l'adoration. La visite du chantre Renta Victorine, dans son église, la marque particulièrement et renforce sa motivation. Ses prestations à Douala, notamment lors d'une soirée de 24 heures d'adoration, captivent l'audience et lui ouvrent les portes de conférences et d'autres programmes à Dschang, Soa et Yaoundé.



De retour au Tchad, Dina continue de travailler avec des filles et des dames et assume la responsabilité de la chorale pépinière. Lors d'un moment de prière et de jeûne, elle reçoit une révélation inspirée d'Ézéchiel 43, l'incitant à ramener les enfants de Dieu dans le parvis intérieur. Cette vision se concrétise par l'organisation de sessions de trois heures d'adoration ininterrompue. Parallèlement à sa carrière musicale, Dina est décoratrice et gestionnaire de communication de formation.



Entrepreneuse ambitieuse, elle s'efforce de subvenir à ses besoins et de soutenir sa famille. Son parcours illustre une femme déterminée, dévouée à sa foi et à sa communauté, qui utilise ses talents pour inspirer et édifier les autres.