Tchad : Dingamnayal Nely appelle à la mobilisation contre la cherté de la vie

Le Collectif tchadien contre la vie chère (CTVC) a fait une déclaration ce 15 octobre pour attirer l'attention du gouvernement sur la cherté de la vie de façon générale.



Dingamnayal Nely Versinis, président du CTVC, appelle à une prise de conscience individuelle et collective de tous les tchadiens et à la mobilisation générale pour refuser d'être marginalisés dans leur propre pays.



Il demande aux citoyens de "s'engager à l'unisson dans un processus de boycott et d'action de prosternation contre les multinationales colonisatrice installées au Tchad".