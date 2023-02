Tchad : Djim Radé présente son 1er album lors d'un concert

L'artiste tchadien Djim Radé, connu pour son amour de la musique jazz, a présenté son premier album lors d'un concert privé au Radisson Blu de N'Djamena. Devant un public attentif, le musicien a interprété les titres de son album, notamment le morceau "Mila Mila", qui a particulièrement plu aux fans de jazz.



Le concert, bien que simple, a été marqué par une ambiance chaleureuse et une grande complicité entre l'artiste et son public. Djim Radé a su captiver son audience avec ses mélodies entraînantes et ses textes poétiques.



L'événement s'inscrit dans le cadre du festival Ronel Jazz, une initiative qui vise à promouvoir l'éducation musicale auprès des jeunes et à mettre en avant les talents locaux. Cette année, l'événement a eu lieu à l'hôtel Radisson Blu et a rassemblé des musiciens de renom ainsi que des artistes émergents.



Djim Radé, qui compte bien poursuivre sa carrière musicale, a exprimé sa volonté de participer régulièrement à des événements comme Ronel Jazz pour faire découvrir sa musique au public tchadien et au-delà. Son premier album, une véritable ode au jazz, est déjà un succès auprès des fans et devrait lui permettre de se faire une place de choix dans le paysage musical tchadien.