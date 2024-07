Tchad - Djogdon pleure son fils : Les obsèques de l'ancien député Homie Gagaya Badoue

Le décès de l'ancien député Homie Gagaya Badoue est survenu le 22 juillet 2024 à N'Djaména. Ses funérailles ont eu lieu ce dimanche 28 juillet 2024 dans son village natal de Djogdon. À l'entrée du village, le cortège funèbre a été accueilli avec des chants et des danses émotionnels par les habitants - hommes, femmes, jeunes et enfants.



Le corps a été conduit dans la cour familiale où se sont déroulées les cérémonies funèbres. Une grande tristesse et désolation étaient palpables sur les visages de la famille et des proches politiques. Des salves de tirs (appelées "gourloum") ont été entendues pour exprimer les regrets face à ce "voyage sans retour".



Les tirs de gourloum résonnaient dans l'air, déchirant le silence de Djogdon. Ces sons gutturaux, chargés d'émotion, exprimaient la douleur d'une communauté qui venait de perdre l'un de ses fils les plus illustres. Homie Gagaya Badoue, ancien député, a été inhumé ce dimanche, entouré de sa famille, de ses amis et de ses nombreux admirateurs. Son départ laisse un vide immense dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu. Homme de consensus, il était apprécié pour sa sagesse, sa générosité et son dévouement pour sa communauté.



Le fils aîné, Alexandre Homie, a témoigné du fait que son père était un homme aimé et aimant envers tous sans distinction. Le chef de canton de Tchaguine, Sabal Kaglo, a souligné que le défunt député était un grand rassembleur et que son départ laisse un vide difficile à combler dans le canton.



Le sous-préfet de Deressia, Bamactoub Tian Bruno, a salué l'engagement du défunt pour le développement. L'ancien député Homie Gagaya Badoue laisse derrière lui quatre veuves, 19 enfants et 34 petits-enfants. Il repose désormais dans son village natal de Djogdon.