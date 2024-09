Tchad : Don de l'Artiste Mbainaidara Thierry aux Détenus de la Maison d'Arrêt d'Abéché

Le don, qui vise à apporter un peu de réconfort aux détenus, se compose principalement de macaronis, bidons d'huile, sacs de sucre, cartons de savon et spaghettis.



Lors de la remise du don, le directeur de la maison d'arrêt, Gan Ive Bemadjel, a exprimé sa profonde gratitude au nom des bénéficiaires. Il a salué le geste louable de l'artiste, soulignant son impact positif sur la vie des détenus.



Mbainaidara Thierry a également partagé ses souhaits de soulager les prisonniers, rappelant que personne ne se retrouve en prison par choix. Son intervention met en lumière l'importance de la compassion et de la solidarité au sein de la communauté.



Ce geste témoigne d'une empathie significative pour les personnes incarcérées, rappelant à tous l'importance de soutenir ceux qui traversent des moments difficiles. L'initiative de 2kzi encourage une culture de solidarité, essentielle pour favoriser le bien-être et la réinsertion des détenus dans la société.