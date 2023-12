Tchad : Dr Mahadié Outman Issa fédère les soutiens pour le "Oui" à la nouvelle Constitution à Amdam

L'événement a attiré une foule considérable de militants et sympathisants du MPS, marquant ainsi un soutien significatif dans la région. La rencontre s'est tenue en présence du secrétaire exécutif du MPS du département, des cadres résidant à N'Djamena, et d'autres personnalités éminentes.



Les adjoints de la cheffe de mission, Daoud Youssouf Bourma et Ahmat Mahamat Sabar, ont exprimé leur gratitude envers la population de Djourfal-ahmar pour leur participation massive, témoignant de leur fidélité aux principes du parti.



Dr Mahadié Outmane Issa a mis l'accent sur l'importance cruciale de la nouvelle constitution. Elle a appelé les habitants de Djourfal-ahmar à s'engager activement dans le processus démocratique en retirant leurs cartes d'électeur et en votant "Oui" lors du référendum du 17 décembre, soulignant ainsi l'importance de leur voix dans la formation de l'avenir du pays.