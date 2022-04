Tchad : Dr Mouimou Djekore, une plume s'est éteinte

Père de quatre enfants, Dr Mouimou Djekoré est l'ombre des orphelins et veuves, selon le témoignage de ses neveux. Né le 11 décembre 1956 à Békan, il a consacré son temps à l'oeuvre de Dieu, au partage de son savoir et aux belles lettres.



Titulaire d'un doctorat en Agronomie/Environnement obtenu en Allemagne, il a été enseignant à la Faculté de sciences exactes de Farcha. D'une plume lucide, il est auteur de cinq romans et deux poésies.



Ce digne fils de communauté quitte le monde des vivants. Comme Dieu a recommandé : "tu es né poussière et tu repartiras poussière". Adieu Dr Mouimou Djekoré et condoléances à sa famille biologique, de culture et chrétienne.