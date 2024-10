Tchad : Elvis Tabo formé en journalisme de guerre en Turquie

Neuf journalistes de différents pays africains ont participé à cette formation, parmi lesquels Elvis Tabo, journaliste à la télévision nationale du Tchad, Onama, qui a été sélectionné pour représenter son pays.



Le 18 octobre 2024, l'ambassade de Turquie au Tchad a décerné à Elvis Tabo une attestation de formation en journalisme de guerre, soulignant ainsi son engagement et ses nouvelles compétences acquises.



Cette formation a pour but de renforcer les capacités des journalistes dans plusieurs domaines critiques.



Très satisfait de cette expérience, Elvis Tabo a exprimé sa gratitude envers l'Agence Tika et Anadolu pour avoir organisé cette formation. Il a également proposé que ce type de formation soit inclus dans le programme normal de formation des journalistes, afin de mieux préparer ses confrères aux défis du terrain.



En outre, Elvis Tabo a souhaité rendre hommage à tous ses confrères tombés sur les théâtres d'opérations, soulignant l'importance de la sécurité et de la préparation pour les journalistes travaillant dans des environnements à risque.



La formation d'Elvis Tabo représente un pas important vers l'amélioration des compétences des journalistes tchadiens, particulièrement dans le domaine délicat et souvent dangereux du journalisme de guerre. Cette initiative pourrait avoir un impact positif sur la qualité des reportages et la sécurité des journalistes dans le pays.