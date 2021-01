Tchad : En visite à Mangalmé, le gouverneur du Guera recueille les doléances du préfet

Le préfet du département de Saraf Mangalmé, Abakar Ingayi, a exprimé jeudi dernier, plusieurs doléances au gouverneur de la province du Guera, Dago Yacoub qui a effectué une visite de travail dans la localité.



En tout premier lieu, les populations sollicitent la création et la mise en fonctionnement de quelques points de forages, pour rendre l'eau disponible. L'unique château d'eau qui appartient à une société privée et gérée par la même institution, ayant cessé d'approvisionner la ville en eau depuis le 15 janvier, faute de moyens. Dans le chapitre de la lutte contre l'insécurité, il y a la réparation des lampadaires solaires déjà existants, malheureusement tombés en panne, afin de rendre visible l'éclairage public.



Enfin, la troisième doléance porte sur l'affectation de certains agents de l'Etat dans les services techniques déconcentrés, dans les établissements scolaires, le renforcement de l'effectif des forces de l'ordre, surtout la police et le redémarrage des chantiers de construction, notamment du bureau de la préfecture, ainsi que des résidences, de la grande mosquée et le secteur d'élevage. La présence à Mangalmé du gouverneur a constitué un réconfort moral et une fierté, car elle s'inscrivait dans le cadre d'une visite d'échange et de travail. Le gouverneur de la province du Guera, a ainsi pu toucher du doigt les réalités de la vie quotidienne des populations.