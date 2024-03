Tchad : Enrôlement biométrique dans les provinces pour le Baccalauréat 2024

L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a mobilisé une équipe d'opérateurs biométriques sur le terrain afin d'assurer l'enrôlement biométrique des candidats officiels au baccalauréat pour la session de 2024. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et l'intégrité de cet examen national majeur.



La ville d'Aboudéia, située dans la province du Salamat, a été sélectionnée comme lieu principal pour cette opération le mardi 19 mars 2024. Les candidats résidant dans cette région auront ainsi l'opportunité de se faire enregistrer selon les normes strictes établies par l'ONECS.



L'enrôlement biométrique constitue une avancée technologique majeure dans le domaine des examens nationaux. Grâce à cette procédure, chaque candidat est identifié de manière unique grâce à ses empreintes digitales et sa photographie. Cela permet non seulement de prévenir les fraudes mais aussi d'établir une base de données fiable et sécurisée des candidats.



La mise en place de ce processus ne pourrait être possible sans l'étroite collaboration entre l'ONECS et les autorités provinciales. Ensemble, ils veillent à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises afin d'assurer un déroulement fluide et transparent de l'enregistrement biométrique.