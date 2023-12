Tchad : FAPPED démarre ses actions humanitaires en faveur des femmes et des orphelins

L'organisation à but non lucratif, FAPPED, a officiellement débuté ses activités le samedi 23 décembre 2023 au centre Wenalabs, suivi d'une visite à l'hôpital mère et enfant, puis au centre de l'orphelinat Dieu Béni.



Lors de la cérémonie, la présidente de FAPPED, Khadija Bretil, a expliqué que leur association se concentre sur divers domaines, notamment l'entrepreneuriat féminin, la santé reproductive, l'autonomisation économique, l'éducation des femmes et la protection des droits des vulnérables, en particulier des femmes et des enfants. Elle a souligné que FAPPED est engagée dans la lutte contre la pauvreté des femmes tchadiennes.



​Khadija Bretil a également souligné le rôle économique crucial des femmes dans un pays où les droits des femmes sont promus pour leur autonomisation et leur épanouissement économique. Elle a expliqué que FAPPED propose un vaste programme de développement pour les femmes tchadiennes, comprenant des formations en entrepreneuriat, le renforcement des compétences en gestion de microprojets et l'accès à des microcrédits via des banques et des bailleurs de fonds.