Tchad : FHI360 appuie le processus de réactualisation des manuels d’éducation civique et morale

Dans le cadre du mémorandum d’entente signé entre le Centre National Curricula (CNC) et l’ONG Family Heath International (FHI360) au mois de février 2021, un atelier relatif au diagnostic des contenus d’éducation civique et morale du primaire et du collège a été ouvert le 31 mars 2022 par Dr. Aboubakar Ali Koré, Directeur Général du CNC, dans la grande salle de réunion du Centre.



La cérémonie a vu la présence de Leslie McBride, Représentant de l’USAID au Tchad de Cheick Diakité, Directeur Pays de FHI 360 et des différents techniciens du CNC ainsi que des responsables de services de l’éducation associés.



Après l’ouverture solennelle, une trentaine de participants de différents profils dans le domaine de l’éducation ont démarré les travaux d’atelier qui se sont déroulé du 01 au 08 avril au Centre d’Animation Rurale de Mailao. Durant les huit (8) jours, les participants à l’atelier ont consenti le temps de la retraite pour procéder à un diagnostic exhaustif du contenu des manuels d’éducation civique et morale pour les niveaux primaire et collège du Tchad. Des propositions concrètes sur le contenu des manuels ont été faites et de nouvelles thématiques émergentes identifiées, qui serviront dans les prochaines semaines, à la réactualisation des manuels.



A la fin des travaux, les participants ont unaniment exprimé une grande satisfaction, remercié l’USAID qui est le partenaire financier du projet mais aussi FHI360 qui en est le partenaire technique. A l’endroit du gouvernement tchadien, les participants à l’atelier ont formulé une recommandation, celle d’appuyer le processus de réactualisation des manuels d’éducation civique et morale. Ils ont enfin recommandé à l’USAID et FHI360 de maintenir le même élan dans leur appui.



Les allocutions du Directeur de FHI360 et du Représentant du Directeur Général du Centre National des Curricula ont clôturé les travaux d’atelier.