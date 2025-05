TCHAD

Tchad – Faya : Le Ministre de l'Eau et de l'Énergie rencontre les élus locaux pour résoudre la crise énergétique et hydrique

Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Mai 2025

Le Ministre de l’Eau et de l’Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, s'est entretenu ce mardi 20 mai 2025 avec les conseillers et responsables politiques de la Province du Borkou. Au cœur des discussions : les défis majeurs liés à l'accès à l'eau potable et à l'énergie dans la ville de Faya.