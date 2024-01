Tchad/Festival Dary : 10 candidats du Best Challenge en compétition pour le financement final

Organisé par l'Association Bet Al-Nadjah en collaboration avec le comité d'organisation du Festival Dary édition 2023, le programme Best Challenge Project vise à encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Initialement, parmi 230 candidats représentant 22 des 23 provinces, 10 candidats ont été retenus pour la 2ème phase. Ce samedi 20 janvier 2024, ils se sont présentés devant le comité d'agrément spécial.



Le Directeur Général Adjoint de l'Association Bet Al-Nadjah, William Kaldé, a souligné que cette 2ème phase permettra de retenir les 3 projets les plus prometteurs en vue de les financer sous forme de prêts d'honneur remboursables sans intérêts et sans garantie, qui seront suivis de près. Adam Medellah, membre du comité d'agrément spécial, a indiqué que les critères pour retenir un projet sont : la pertinence du projet dans la province, la maîtrise du projet et la rentabilité du projet. Adam Medellah a ajouté qu'il est difficile de choisir un projet parmi tant d'autres, vu leur importance. Le comité d'agrément spécial regroupe l'ONPTA, Hysoume, Jobooster et Bet Al-Nadjah.