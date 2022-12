Tchad : Festival Dary, "un rendez-vous de la diversité des communautés" (ministre Abakar Rozzi Teguil)

Le ministre a relevé l'importance de "léguer à la génération future le riche patrimoine culturel et matériel" du Tchad. Selon lui, l'évènement d'envergure "est un cadre de transmission des valeurs chères à nos ancêtres, c'est un hymne à la diversité culturelle, à sa valeur inestimable et à sa contribution à la consolidation de la paix".



Le Festival Dary a été lancé pour la première fois du 21 décembre 2018 au 2 janvier 2019. Il constitue à ce jour "un rendez-vous de la diversité des communautés, un appel à la consolidation du vivre-ensemble et à l'unité dans la diversité culturelle et linguistique. C'est une tribune dédiée aux messages des peuples, à la reconnaissance et à la valorisation de la dignité de nos racines", estime Abakar Rozzi Teguil.



L'engouement du public pour le Festival Dary a abouti à son institutionnalisation le 30 avril 2019 par le défunt président Idriss Deby Itno.



Cette 4ème édition du Festival Dary se déroulera du 24 décembre 2022 au 21 janvier 2023 au Palais des arts et de la culture.