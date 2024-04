Tchad : Fête de l’Aid El Fitr, la journée du 10 avril fériée et chômée

C’est la quintessence d’un communiqué officiel rendu public par le ministre de l’Administration de la Fonction publique et du Dialogue social, qui porte à la connaissance des travailleuses et travailleurs des secteurs public et privé que la journée du mercredi du 10 avril 2024 est déclarée fériée et chômée, sur l’ensemble du territoire national.



Cette décision est prise en raison de la Fête de l’Aid El Fitr, et conformément à l’article 1er du décret N°413/PR/MFPTEM/97 du 30 septembre 1997, portant révision de la liste et du régime des jours fériés et chômés.