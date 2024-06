Tchad: Fin de l'atelier de validation du Plan stratégique de l'ASTBEF (2023-2028)

L'atelier a été structuré autour d'une méthodologie participative et inclusive, permettant aux participants de s'approprier pleinement le processus de validation du plan stratégique.



Les travaux se sont articulés autour des axes thématiques tels que l’approfondissement de la compréhension du nouveau paradigme et des orientations stratégiques de l'IPPF en matière de planification stratégique pour ses associations membres.

Analyse approfondie de la situation de la santé de la reproduction au Tchad, en identifiant les défis structurels et les opportunités à saisir pour une meilleure prise en charge des besoins des populations vulnérables.

Réflexion collective sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces (SWOT) propres à l'ASTBEF, afin de définir une stratégie d'action cohérente et adaptée à son contexte d'intervention.

Validation minutieuse des propositions d'actions prioritaires et d'activités concrètes élaborées par les consultants, en s'assurant de leur faisabilité, de leur pertinence et de leur alignement avec les objectifs stratégiques de l'association.

Finalisation rigoureuse du budget détaillé des activités retenues, en tenant compte des contraintes financières et des besoins en ressources humaines et matérielles.



Au terme des travaux de l'atelier, l'avant-projet du Plan stratégique de l'ASTBEF pour la période 2023-2028 a été validé par l'ensemble des participants. Ce plan stratégique, élaboré dans une perspective de développement durable et d'impact positif sur la santé des populations tchadiennes, s'articule autour de quatre piliers fondamentaux.



Le premier pilier est de centrer les soins sur la personne et ses besoins spécifiques en matière de santé sexuelle et reproductive, en adoptant une approche holistique et centrée sur l'usager.

Le deuxième consiste à faire évoluer la question de la sexualité et des droits sexuels et reproductifs dans le contexte socioculturel tchadien, en promouvant le dialogue ouvert, l'information scientifique et le respect des choix individuels.

Le troisième est de renforcer la solidarité et le plaidoyer pour les changements systémiques nécessaires à l'amélioration de la santé sexuelle et reproductive au Tchad, en mobilisant les acteurs de la société civile et les pouvoirs publics.

Et il faut assurer la pérennité et le bon fonctionnement de l'ASTBEF, en renforçant ses capacités organisationnelles, managériales et financières, et en valorisant son capital humain.



Adoption formelle du Plan stratégique de l'ASTBEF pour la période 2023-2028, comme cadre de référence pour l'orientation et la conduite des actions de l'association au cours des cinq prochaines années.



Mise en œuvre diligente et efficace du plan stratégique, en mobilisant l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières de l'ASTBEF et en s'appuyant sur l'expertise des partenaires techniques et financiers.