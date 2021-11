Tchad-France : entretien entre Mahamat Idriss Deby et Jean-Yves Le Drian à Paris

Le Président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Deby, poursuit son séjour à Paris où il participe au forum sur la paix et à la conférence internationale sur la Libye. Il s'est entretenu ce 11 novembre avec Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères.



L’audience s’est déroulée en présence des proches collaborateurs du chef de l’Etat dont le chef de la diplomatie tchadienne, Cherif Mahamat Zene et l'ambassadeur du Tchad en France, Kedallah Younous Hamidi. Elle entre dans le cadre des concertations et des échanges réguliers sur l’état de la coopération entre les deux pays.



Le processus de transition en cours au Tchad, les grandes échéances prévues notamment la tenue du Dialogue national inclusif ont été également évoqués au cours de cette rencontre.



La France qui suit de très près ce processus, a réitéré, par la voix de son chef de la diplomatie, son soutien au Tchad tout en félicitant les acteurs politiques dont le président du CMT pour l’entente et le consensus qui ont prévalu jusque là dans la conduite de la transition.



Les questions liées à la sécurité dans le sahel qui engagent la France aux côtés des pays de la région n’ont pas été perdues de vue. Les deux pays ont affiché leur ferme volonté de poursuivre la lutte contre le terrorisme.