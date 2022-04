Tchad-France : le PCMT réagit à la réélection de Macron

Le président du Conseil militaire de transition Mahamat Idriss Deby a réagi ce 25 avril à la réélection de Emmanuel Macron pour un second mandat à la tête de la République française.



“Je félicite le président Emmanuel Macron pour sa brillante réélection. Cette confiance du peuple français renouvelée cristallise un couronnement de son action politique interne et de son engagement international”, a affirmé Mahamat Idriss Deby.



“Le président Macron est un partenaire engagé dans notre lutte commune contre le terrorisme dans le Sahel et un président éclairé d'un grand pays ami avec lequel, le Tchad entretient des relations historiques de coopération”, a ajouté le président du CMT.



Emmanuel Macron a été réélu dimanche à plus de 58% des suffrages exprimés, au second tour de l’élection présidentielle.