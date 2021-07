Tchad-France : le président du CMT échange avec Le Drian

Le président du Conseil militaire de transition (CMT), le général Mahamat Idriss Deby, a reçu lundi à Paris, le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.



"C’est en grand ami du Tchad et du défunt Maréchal que le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian est venu à la rencontre du président du CMT", explique la Présidence du Tchad.



L'entretien a duré une heure. Le président de la République avait à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zène, son directeur de cabinet civil adjoint, Abdelkérim Idriss Deby et l’ambassadeur du Tchad en France, Kedallah Younous Hamidi.



Le chef de l’Etat et le chef de la diplomatie française ont fait le tour d’horizons des questions bilatérale. Ils ont évoqué la nécessité de les renforcer et davantage les revigorer.