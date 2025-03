Arrêté le 5 mars à son bureau par la police judiciaire, Olivier Mbaindiguim a déjà passé trois nuits en détention. L'organisation Reporters Sans Frontières (RSF) a exprimé son inquiétude et a demandé la libération du journaliste, soulignant l'importance de la transparence des autorités.



"Les autorités doivent communiquer les raisons de sa détention, encore inconnues deux jours après son arrestation", a déclaré RSF dans un communiqué publié le 7 mars.

Appel à la Libération Les organisations de défense des droits humains et les professionnels des médias continuent de suivre de près cette affaire, appelant à une clarification des raisons de son arrestation et à sa libération immédiate.