Tchad : des nominations au ministère de l’Eau et de l’Energie

Par décret No 1259/PR/PM/MEE/2025 du 24 juin 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après :



Direction de l’Approvisionnement en eau Potable (DEAP) :

Directeur : M. KOUBOBE BERTRAND, maintenu ; Directrice adjointe : Mme AMINA BRAHIM en remplacement de Mme ROUKHAYA HISSEIN HASSANE, appelée à d’autres fonctions.



Direction de l’Hydraulique Pastorale (DHP):

Directeur : M. TCHARI KOLI MALLOUM, maintenu ;

Directeur adjoint : M. ABAKAR IBRAHIM ADOUM en remplacement de Dr NOURADINE HAROUN, appelé à d’autres fonctions.



Direction du Suivi et de l’Exploitation des Ouvrages Hydrauliques (DSEOH)

Directeur : M. ALI AMINAMI MAHAMAT, maintenu ;

Directeur adjoint : M. BEBBATA WARABI, maintenu.



Direction de la Réglementation sur l’Eau et l’Assainissement (DREA)

Directeur : M. AFOUMBI YOKSOU en remplacement de M. WALBADET APOLLOS, appelé à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : M. REDONGAR OBED en remplacement de M. GABZOUNE JUSTIN, appelé à d’autres fonctions.



Direction des Ressources en Eau (DRE) :

Directeur : M. NASSOUR SALEH TERDA en remplacement de M. HAMZA CHERIF MOUSSA appelé à d’autres fonctions ;

Directeur adjoint : M. NARADOUM TOUSSAINT en remplacement de M. AFOUMBI YOKSOU, appelé à d’autres fonctions



Direction des Déchets Solides et Spéciaux (DDSS) :

Directeur : M. FANEZOUNE PATALET SYLVESTRE, nouveau poste ;

Directrice adjointe : Mme HASSANIA ABDOULAYE SALEH, nouveau poste.



Direction de l’Assainissement Liquide (DAL)

Directeur : M. HAROUN MAHAMAT ABDOU nouveau poste ;

Directeur adjoint : M. ABDOULAYE OUTCHOMA MARDIA, nouveau poste.



Direction des Études et de la Planification Énergétiques (DEPE):

Directeur : M. HINSOUBO GONZEMAI BANY SHDR en remplacement de M. MAHAMAT ZAKARIA, appelé à d’autres fonctions ; Directeur adjoint : M. FINAH ADJI YAGAH, maintenu ;



Direction de l’Electricité (DE): Directeur : M. ADJIB MAHAMAT, maintenu ;

Directeur adjoint : M. ADAM FADOUL, maintenu.



Direction de la Promotion des Énergies Renouvelables et de l’Electrification Rurale (DPERER):

Directeur : M. KAOWALA TOUKREO, nouveau poste ;

Directrice adjointe : Mme FAIZA BACHAR SABOUNE, nouveau poste.



Direction des Combustibles et de l’Efficacité Énergétique (DCEE):

Directrice : Mme VOURNON DJOUDI, nouveau poste ;

Directeur adjoint : M. MAHAMAT HISSEIN DJORBO, nouveau poste.