Tchad - Guéra : Formation à Mongo sur la protection des victimes et témoins de violations des droits humains

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet "Appui aux organisations de la société civile promouvant les droits de l'homme et aux défenseur-e-s des droits de l'homme au Tchad" (OSCDDH), le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a lancé ce lundi 14 avril 2025 un atelier de formation significatif au vicariat apostolique de Mongo, dans la région du Guéra.







Cette formation, d'une durée de trois jours et se déroulant jusqu'au 16 avril, est spécifiquement axée sur les mesures essentielles de protection individuelle et juridique destinées aux victimes et aux témoins de violations graves des droits de l'homme. La cérémonie d'ouverture de cet important atelier a été placée sous la présidence du Général Abdoulaye Ibrahim Siam, délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra.







Dans son allocution de bienvenue, le représentant du chef de bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies, Monsieur LAGUEURE NADISSENGAR, a exprimé sa profonde gratitude envers le délégué général du gouvernement, les membres des différentes institutions des droits de l'homme présentes au Tchad, ainsi que les représentants engagés de la société civile pour leur participation active à cet atelier. Il a par ailleurs souligné l'engagement continu et déterminé du Haut-Commissariat à accompagner le gouvernement tchadien dans la mise en œuvre de politiques efficaces de protection des droits humains sur l'ensemble du territoire.







Intervenant à son tour, le représentant de la société civile, Monsieur Saleh Salim, a rappelé avec insistance que bien que la défense des droits humains repose intrinsèquement sur un engagement volontaire et citoyen, il est impératif que tous les participants à cette formation prennent les dispositions nécessaires et mettent en œuvre les mesures appropriées pour garantir le respect scrupuleux de ces droits fondamentaux dans leurs actions et leurs interventions sur le terrain.







Le Général Abdoulaye Ibrahim Siam, clôturant la première partie de cette cérémonie d'ouverture, a tenu à exprimer sa sincère gratitude envers tous les participants pour leur présence et a chaleureusement félicité les organisateurs de cet événement crucial. Il a notamment souligné avec force que la question primordiale des droits de l'homme constitue une "règle d'or" qui est activement promue et défendue par le Président de la République, le Maréchal Mohamed Idriss Déby Itno. Le délégué général a encouragé vivement les participants à faire preuve d'une attention soutenue tout au long de la formation afin de recueillir des informations pertinentes et des connaissances pratiques qui leur permettront de mieux appliquer ces principes essentiels dans leurs activités quotidiennes sur le terrain.







La cérémonie d'ouverture s'est achevée dans une atmosphère de collaboration et d'engagement, par une photo de famille symbolique, marquant la fin de la première partie de cette importante rencontre dédiée au renforcement de la protection des droits humains au Tchad.