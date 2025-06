Tchad - Guéra : La prière de l'Aïd al-Adha à Mongo, un appel à la paix et à la spiritualité

Cette fête du sacrifice, l'une des plus importantes du calendrier islamique, a été marquée par un message fort de paix et de spiritualité. L'imam Mht Ahmat a rappelé aux fidèles la signification profonde de cette célébration, évoquant l'histoire du prophète Ibrahim (Abraham) et son acte de foi exemplaire, symbolisé par le rituel du sacrifice.





Au-delà du récit historique, l'imam Ahmat a saisi cette occasion pour adresser un message spirituel et moral à l'assemblée. Il a exhorté les fidèles à s'éloigner des pratiques et comportements qui ne correspondent pas aux valeurs authentiques de l'Islam, les invitant à une réflexion personnelle sur leur foi et leurs actions quotidiennes.





La prière a également été marquée par des invocations collectives pour la paix, la santé et la longévité, avec une attention particulière portée à la stabilité du Tchad. L'imam et les fidèles ont uni leurs voix dans des supplications pour que le pays connaisse une paix durable et la prospérité.





Cette célébration de l'Aïd al-Adha à Mongo illustre l'importance des valeurs de solidarité, de spiritualité et d'espoir qui animent la communauté musulmane locale, dans un contexte où l'appel à l'unité et à la paix résonne avec une particulière intensité.