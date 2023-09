Tchad : H5 Academy et le Centre mixte réduisent de moitié les frais d’inscription pour une formation en langues

Le coordinateur de "H5 Academy", Hassane Moustapha, et le Centre Mixte ont officialisé cette convention le samedi 16 septembre. Elle vise à réduire de 50 % le coût de la formation exclusivement pratique qui sera lancée par le Centre Mixte du 22 au 23 septembre 2023. La signature de cet accord a eu lieu au Centre Mixte, situé à Dembé, en face du marché en construction.



La formation, prise en charge à hauteur de 50 % par "H5 Academy", portera sur le thème "Technique de recherche d'opportunités de travail" et couvrira quatre modules : comment rédiger efficacement des correspondances, comment se préparer à un entretien d'embauche, comment postuler en ligne pour des recrutements, et comment créer un compte email.



Pour le coordinateur de "H5 Academy", cette initiative s'inscrit dans la continuité de leur engagement envers le bien-être social de leurs compatriotes. Il souligne l'importance de ne pas céder aux dérives et affirme que ces opportunités permettront aux jeunes de gagner leur vie de manière honnête et digne. Le coût de la formation sera de 5000 CFA au lieu de 10 000 FCFA, annonce Mahamat Hassane Moustapha.



Le président du Centre Mixte d'Apprentissage des Langues, Abdramane Ousmane Abdramane, encourage vivement les jeunes à saisir cette opportunité.