Tchad - Hadj 2024 : Première vague de pèlerins en route vers la Mecque

Au total, ce sont 526 pèlerins qui composent ce premier groupe. Ils ont été transportés par des vols spéciaux en provenance de l'aéroport international de Médine.



Avant de quitter Médine, les pèlerins ont eu l'opportunité de visiter la mosquée du Prophète (PSL) et d'autres lieux saints de l'Islam. Ils ont également pu se recueillir sur la tombe du Prophète (PSL) et de ses compagnons.



Le Hadj est le cinquième pilier de l'Islam. Il s'agit d'un pèlerinage annuel à la Mecque que tous les musulmans valides et capables doivent accomplir au moins une fois dans leur vie.



Le Hadj est un moment de grande spiritualité et de dévotion pour les musulmans. Il s'agit d'une occasion pour eux de se rapprocher de Dieu et de demander le pardon de leurs péchés.



Les pèlerins tchadiens passeront environ cinq jours à la Mecque, où ils accompliront les rites du Hadj. Ils effectueront notamment le tawaf (circumambulation de la Kaaba), le sa'i (course entre Safa et Marwah) et la lapidation du diable.



Après avoir accompli le Hadj, les pèlerins se rendront à Médine pour une dernière visite avant de rentrer au Tchad.



Le gouvernement tchadien a mis en place toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon déroulement du Hadj 2024. Une délégation gouvernementale accompagne les pèlerins tout au long de leur voyage.



Le Hadj est un événement important pour la communauté musulmane du Tchad. C'est un moment de rassemblement et de partage pour les fidèles qui aspirent à vivre une expérience spirituelle unique.