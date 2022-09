Tchad : Hadre Douna inculque les bonnes valeurs aux enfants et adolescents

Le 21 septembre dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, la compagnie Hadre Dounia a organisé au sein de son centre culturel Koulsy Lamko, une fête sur les valeurs de la paix, portées par des enfants et adolescents.



Plus de 100 000 messages de paix et d'amour pour le Tchad, à travers des dessins et des tableaux, ont été écrits par les enfants pour interpeller la conscience nationale. L'objectif de la compagnie Hadre Dounia est d'inculquer dans la tête des enfants, la notion de la paix qui est une condition sine qua non pour le développement d'une nation et d'une famille.



Les princes et les princesses, ces participants à la colonie de vacances avec leurs couronnes à la tête, ont présenté aussi des danses, sketchs et poèmes, pour agrémenter la fête. Il s’est agi de l'une des meilleures fêtes de la paix au Tchad, comme le souligne le directeur artistique de la compagnie Hadre Dounia, Jean Kevin Ngangnodji alias Hadre Dounia.



La colonie prendra fin le 1er octobre 2022, pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école avec plein d'énergie positive. Les enfants et les parents ont exprimé leur joie à cette occasion.