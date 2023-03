Tchad : Halimé Mahamat Ahmat Youssouf présente son livre intitulé "l'Homme c'est l'Homme"

Née le 31 octobre 1999 à N'Djamena, elle a effectué ses études primaires dans les écoles catholiques associées Pauline Jaricot et Notre-Dame des Apôtres de la même ville.



En 2011, elle a obtenu son certificat d'études primaires et élémentaires, en 2015 le brevet d'études fondamentales au lycée Sacré-Cœur, puis le baccalauréat série D en 2018 au lycée Hérédité de Gassi, ce qui lui a ouvert les portes de l'université de N'Djamena, où elle a décroché en 2022 une licence en sciences biologiques.



Selon Halimé Mahamat, elle s'est inspirée du problème social au Tchad, notamment des cas de mépris envers les filles et les femmes dans la société tchadienne, ou encore de leur classement au second rang.



Pour l'auteur, son rêve est de voir un Tchad uni et elle a interpellé tout le monde à s'unir pour le développement de ce pays. Sa vision est que chaque Mahamat doit se marier à une Marie, et vice versa. Elle a signifié aux filles qu'elles peuvent encore mieux faire en termes de prévention. Halimé Mahamat Ahmat Youssouf a enfin invité les femmes à s'imposer en se battant, car le respect s'impose, a-t-elle ajouté.