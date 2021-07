Tchad : Help for Miskine distribue de la viande aux démunis de N´Djamena

L’Association Help for Miskine a procédé ce mercredi 21 juillet 2021, à la distribution de la viande aux démunis du quartier Lamadji, dans le 10ème arrondissement de la ville de N’Djamena. C’est en partenariat avec l’ONG turque Kurban Organizasyon, qui œuvre dans l’humanitaire que cette Association a bénéficié 100 bœufs, pour aider les personnes vulnérables à subvenir à leurs besoins, et ainsi les aider à bien fêter l'Eïd al Adha.



La distribution de ces 100 bœufs se fera en deux étapes, à savoir, 50 bœufs, ce mercredi, tandis que les 50 autres seront partagés le lendemain. Après avoir procédé à la distribution, la présidente de ladite Association, Mme Halima Idrissa Adoum a rappelé que Help for Miskine est un groupement à but non lucratif, ayant pour objectif principal, l’assistance aux démunis.



Elle a formulé ses vœux à la Oumma Islamiya et a remercié l’ONG turque, Kurban Organizasyon d’avoir répondu à leurs attentes. « Nous prônons le vivre ensemble afin que notre pays retrouve la stabilité et que chacun s’attelle aux tâches de développement dont nous avons tant besoin », a-t-elle souhaité.