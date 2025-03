Tchad : Iftar collectif, un moment de partage au ministère de l'Élevage et de la Production animale

Les femmes du ministère de l'Élevage et de la Production animale, avec le soutien du ministre, le Pr Abderahim Awat Atteïb, ont organisé ce mercredi 12 mars 2025, au sein dudit ministère, un Iftar collectif réunissant cadres, personnel et représentants des entités sous tutelle.



Cet événement, placé sous le signe du partage et de la fraternité, a permis aux participants de rompre le jeûne ensemble dans une atmosphère conviviale, loin des contraintes administratives et du stress quotidien. Il a offert une opportunité unique de renforcer les liens entre collègues, et de promouvoir un esprit d’équipe au sein du ministère.



Par ce geste, le ministre Abdelrahim Awat Atteib et les organisatrices ont voulu créer un cadre propice aux échanges et à la solidarité, témoignant ainsi de l'importance du bien-être du personnel, dans l’accomplissement des missions du ministère.