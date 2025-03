TCHAD

Tchad : Iftar convivial et retrouvailles des élus à N'Djaména

Alwihda Info | Par Peter Kum - 21 Mars 2025

Jeudi soir, la villa communale de N'Djaména a accueilli un Iftar organisé par le maire de la ville, Sénoussi Hassana Abdoulaye, en l'honneur des sénateurs, députés, maires d'arrondissement, conseillers provinciaux et municipaux. Cette soirée de partage et de retrouvailles a permis aux élus de la capitale de renforcer leurs liens et de discuter des enjeux du développement de la ville.