Tchad : Ilnet Telecom, leader en fourniture d'accès à Internet

L’Observatoire du marché des communications électroniques du Tchad, de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a rendu son rapport annuel au titre de l’année 2022, ce 23 août 2022.



La société Ilnet Telecom maintient sa performance de meilleur fournisseur d'accès à internet (FAI), au nombre des fournisseurs locaux. Sur une vingtaine de sociétés de télécommunications, spécialisées dans la fourniture d’accès à Internet, que le Tchad compte, Ilnet Telecom s’impose, cette année, comme meilleur fournisseur d’Accès à Internet. C’est une stabilité de performance dans la mesure où le rapport de l’exercice 2020, également, plaçait Ilnet Telecom en première position, notamment en chiffre d’affaires, qualité de service et création d’emplois.



Comme impact, elle réalise un taux de croissance de 21,77%, avec une progression accrue depuis les trois dernières. Selon le président directeur général de ladite société, Ousman Abdelmoumine Béchir, « cette primauté est la résultante du génie du personnel majoritairement jeune qui se déploie au quotidien pour satisfaire les clients ».



Le PDG confie que « la richesse de Ilnet Telecom, c’est notre personnel, mais aussi et surtout, notre aimable clientèle qui fait preuve d’une fidélité admirable ». Selon lui, la conception des produits d’Ilnet Telecom est « tournée vers l’utilisateur et usage pratique ». C’est vraisemblablement les atouts de cette société qui prend de l’envol du jour au lendemain depuis qu’elle est créée il y a neuf ans. Le promoteur du groupe LTD propose des solutions complètes des télécommunications et du système d’information.



Avec ces résultats concluants, la direction de cette société envisage de mettre en œuvre, en 2022 et 2023, un système de déploiements de connexion Internat adapté, plus rapide et plus abordable, en prenant en compte les besoins et les moyens des populations du Tchad.



Actuellement, Ilnet Telecom distribue une connexion stable et fluide, grâce aux nombreux réseaux et technologies qu’elle emploie. Ousman Abdelmoumine Béchir, qui est lui-même ingénieur en télécommunication, dévoile que c’est la meilleure stratégie que son entreprise a conçue, celle qui contourne la faiblesse dans la distribution de connexion (bande passante) qu’a déplorée l’ARCEP dans ce rapport.