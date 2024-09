Tchad : Importance de l'éducation familiale selon Nadjibe Toloumdje

Toloumdje a rappelé que les parents sont les premiers socialisateurs et éducateurs de leurs enfants. Selon lui, l’école ne peut à elle seule assumer la responsabilité de l’éducation. Il est essentiel que la famille et la communauté jouent également un rôle actif dans l’éducation des enfants.



Il a invité les parents à subvenir aux besoins physiques de l’enfant et de transmettre des compétences et des valeurs culturelles dès le plus jeune âge.



L'inspecteur a précisé que l'éducation maternelle joue un rôle fondamental en matière d'affection, tandis que le père contribue à l'acceptation des règles morales et sociales. De l’enfance à l’âge adulte, les parents doivent enseigner à leurs enfants le savoir-vivre, le savoir-faire, les interdits, la vérité et la morale.Cela est essentiel pour une intégration harmonieuse dans la société.



Toloumdje a affirmé que l'éducation familiale est la base de la morale dans une société et qu’elle nécessite une attention particulière de la part des parents.



Il a également souligné que la communication en langue d'enseignement à la maison. L'encadrement familial sont des éléments catalyseurs de la réussite scolaire de l’enfant.



L'éducation familiale est essentielle pour le développement harmonieux des enfants et leur intégration dans la société. Les parents doivent jouer un rôle actif en transmettant des valeurs et en garantissant un environnement propice à l'épanouissement de leurs enfants. Nadjibe Toloumdje appelle donc à une prise de conscience collective sur l'importance de l'éducation familiale dans la réussite des jeunes Tchadiens.