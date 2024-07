Tchad – Inondations à Ndjamena : Le gouvernement appelle les entreprises à soutenir la Mairie

La saison des pluies étant en cours, les interventions doivent être rapides pour limiter les dégâts et protéger les populations. Les communes touchées sont les 1er, 7e, 8e, 9e et 10e arrondissements de la ville.



Le Ministre a nommément appelé les entreprises SOGEA SATOM, CGCOC GROUP, SOLVET, RAZEL, SNER et ARAB CONTRACTORS à apporter leur aide à la Mairie, sous forme d'engins, de matériaux, etc.



Cet appui des entreprises est considéré comme une responsabilité sociale, face aux difficultés de mobilité et d'écoulement des eaux pluviales causées par les chantiers en cours.



Pour coordonner rapidement cette action, le Ministre a ordonné la mise en place d'un comité copiloté par les Secrétaires Généraux du ministère et de la Mairie.



La Maire de N'Djamena, Mme Batchiret Fatimé Zara, était présente à cette réunion avec son équipe technique. L'objectif est de mobiliser rapidement le soutien des entreprises afin que la Mairie puisse faire face efficacement à la saison des pluies à venir en août.



Il est essentiel de mettre en place une coordination efficace entre les différents acteurs impliqués (gouvernement, entreprises, mairie) pour optimiser l'utilisation des ressources.