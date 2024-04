Tchad : Installation du bureau communal du PR dans le 2ème arrondissement à Abéché

La présence d'un grand nombre de militants et de sympathisants du parti a marqué cette cérémonie. Ali Mahamat Brahim, président du bureau du parti Réformistes du 2ème arrondissement, a exprimé sa gratitude envers le bureau provincial pour le choix porté sur lui en tant que responsable de ce bureau. Il a également affirmé que la victoire dans le 2ème arrondissement serait à 100% pour le parti.



Mahamat Ali Hassan, président départemental du PR, a souligné que leur candidat, Yacine Abderamane Sakine, est un homme d'action. Il a donc appelé la population à voter massivement pour lui lors des élections présidentielles du 6 mai, afin d'apporter un changement dans la gouvernance.



Mahamat Habibi Mahadi Bourma, président provincial du parti Réformistes et directeur de campagne provinciale pour le Ouaddaï, a déclaré lors de l'installation du bureau du 2ème arrondissement d'Abéché que leur candidat représente la jeunesse et porte un projet qui correspond à toutes les couches de la société, en particulier à la jeunesse. Il a encouragé les jeunes à intensifier leur sensibilisation de porte à porte en faveur de leur candidat en vue des élections.