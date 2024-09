Tchad : Interdiction de la marche du Parti MRDP contre la présence des troupes françaises au Tchad

Le Ministre de la Sécurité Publique et de l'Immigration, Général Mahamat Charfadine Margui, a annoncé l'interdiction d'une marche prévue par le Mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix (MRDP), qui devait se tenir ce samedi 21 septembre 2024.



Motifs de l'Interdiction

Selon le communiqué du ministère, l'interdiction a été justifiée pour les raisons suivantes :

Trouble à l'Ordre Public : La marche pourrait perturber la paix et la sécurité dans la ville.

Non-respect des Dispositions : Les organisateurs n'auraient pas respecté les lois et règlements relatifs à la manifestation sur la voie publique selon le communiqué du ministre.

Implications

Cette décision pourrait entraîner des réactions de la part du MRDP et d'autres acteurs politiques ou sociaux, notamment des critiques concernant la liberté d'expression et le droit de réunion pacifique.



C’est au cours d'un point de presse, le samedi 7 septembre 2024, au siège du Parti MRDP sis au quartier Amtoukougne dans le 7 ème arrondissement que le Secrétaire Général adjoint du Parti MRDP, Idriss Mahamat Adam, avait annoncé l'organisation d'une marche pacifique qui aura lieu le samedi 21 septembre 2024.

Le point de la rencontre devait être la place de la nation et l'itinéraire de la marche devait se faire allant du point de la rencontre jusqu'au rond point devant l'ex trésor public.



Il faut rappeler qu’en juin dernier, le gouvernement avait déjà interdit pour des raisons de risques de trouble à l’ordre public une manifestation qui devait se tenir le lundi 10 juin 2024 contre la présence des troupes françaises au Tchad.

A l’initiative de cette marche pacifique, on trouvait le Mouvement révolutionnaire pour la démocratie et la paix (MRDP), hostile à la présence des troupes étrangères au Tchad.