Tchad-Israël : une unité d’urgence et de traumatologie inaugurée à N’Djamena

Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a inauguré une unité d’urgence et de traumatologie, réfectionnée et équipée par le ministère des Affaires étrangères de l’État d’Israël, à travers son Agence internationale Mashav pour la coopération et le développement.



L’ambassadeur d’Israël au Tchad, avec résidence au Sénégal, Ben Bourgel, souligne que cette unité va renforcer la dynamique du personnel de l’hôpital dans la prise en charge des populations. La convention entre l’Agence Mashav et le ministère de la Santé publique et de la Prévention a facilité la réalisation de ce projet.



L’ambassadeur a rassuré de sa disponibilité à œuvrer pour la consolidation de la coopération entre les deux pays. De son côté, la directrice générale de l’Agence Mashav, Eynat Shleiw, a souligné que l’Agence israélienne pour la coopération internationale et le développement, a été créée en 1958.



Elle soutient la politique de développement des pays amis pour l’épanouissement des peuples. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim, souligne que la diversification de la coopération de la santé des populations, en ordonnant l’octroi des moyens nécessaires au système de santé, préoccupe le gouvernement de la transition.



L’inauguration de l’unité d’urgence et de traumatologie constitue un signe fort pour le raffermissement de la coopération entre le Tchad et Israël.