Tchad - Journée Internationale de la Douane Édition 2024

La Journée Internationale de la Douane est une initiative mondiale visant à sensibiliser le public à l'importance des douanes dans le commerce international, ainsi qu'à reconnaître les efforts des agents des douanes dans leur lutte contre le trafic illicite et les fraudes douanières. Cette journée offre également l'opportunité de mettre en avant les progrès réalisés par les administrations douanières dans divers domaines tels que la facilitation des échanges commerciaux, la modernisation des procédures et l'adaptation aux nouvelles technologies.



Lors de cette édition 2024, Mme Fatime Aldjineh Garfa a souligné l'engagement du gouvernement tchadien à renforcer les capacités opérationnelles des services douaniers afin de mieux sécuriser les frontières et d'améliorer le climat des affaires. Elle a également mis en lumière les actions entreprises pour moderniser et informatiser les procédures douanières afin de faciliter le commerce légal tout en luttant efficacement contre toutes formes d'évasion fiscale et contrebande.



Cette journée a été marquée par différentes activités telles que des conférences sur divers sujets liés aux enjeux actuels du commerce international, une exposition mettant en valeur le rôle crucial des services douaniers dans la protection du territoire national ainsi que plusieurs démonstrations pratiques illustrant leur travail au quotidien. De plus, un hommage particulier a été rendu aux agents qui se sont distingués par leur engagement exemplaire au service de leurs missions.