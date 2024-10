TCHAD Tchad : Journée de communication sur la mise en œuvre du compte unique du trésor

Alwihda Info | Par Témandang Gontran - 18 Octobre 2024



Le 18 octobre 2024, une journée de communication sur la mise en œuvre du compte unique du trésor s'est tenue dans un hôtel de N'Djamena. Cet événement a permis aux experts et techniciens de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) d'échanger sur les objectifs et enjeux de cette initiative cruciale.

Le ministre des Finances et du Budget, Monsieur Tahir Hamid Nguilin, a ouvert les travaux en soulignant l'importance de la digitalisation et de l'informatisation des administrations. Il a noté que, jusqu'à présent, l'accent avait été principalement mis sur les services du budget, des douanes et des impôts, tandis que le trésor avait été quelque peu délaissé. Toutefois, il a reconnu les avancées considérables réalisées par le trésor.



Le ministre a mis en avant que la digitalisation au sein du trésor constitue l'une des tâches les plus lourdes, en raison de la force et de l'autonomie de cette administration. Il a félicité l'équipe du trésor pour ses efforts sur l'ensemble du territoire et a encouragé toutes les institutions et entreprises à se connecter aux systèmes d'informatisation.



M. Nguilin a précisé que le trésor est désormais connecté avec les services de douane et d'impôt, permettant ainsi le versement des recettes en temps réel. Il a cependant mentionné qu'il reste encore du travail à faire pour connecter les domaines et certaines banques. Le ministre a assuré que toutes les institutions seront bientôt interconnectées pour garantir un contrôle de toutes les recettes de l'État, afin d'éviter les fraudes telles que les faux chèques et les virements frauduleux.



Le ministre a également souligné que tous les pays de la zone CEMAC se sont engagés à mettre en place le compte unique du trésor. Cette initiative ne signifie pas la fermeture de tous les comptes, mais plutôt la mise en place d'un suivi et d'une transparence globaux, interdisant l'ouverture de comptes en cachette.



Lors de son intervention, M. Nguilin a révélé que le travail effectué avec les banques avait mis en lumière plus de quatre mille comptes d'État, certains ministères possédant jusqu'à 30 comptes. Il a qualifié cette situation de désordre et a invité toutes les institutions à se conformer aux nouvelles règles.



Cette journée de communication marque une étape importante vers une gestion plus transparente et efficace des finances publiques au Tchad, en renforçant la digitalisation et la coordination entre les différentes institutions. Le ministre des Finances a réaffirmé son engagement à poursuivre ces efforts pour garantir une meilleure gestion des ressources de l'État.









