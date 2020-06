Tchad - Justice : passation de service et installation de magistrats à Faya

C’est une cérémonie qui a vu exceptionnellement la présence du secrétaire général de la province du Borkou, le président du Tribunal de grande instance de Faya et plusieurs autres responsables administratifs de la place.



Le procureur de la République sortant près le Tribunal de grande instance de Faya, Mahadi Hamdan Zourouga, a rappelé -dans sa réquisition- à son successeur que la population de cette circonscription est certes accueillante mais l'environnement social n'est pas facile à comprendre et à maîtriser. Car la majorité des justiciables méconnaissent les textes et la nature même des infractions.



« Une confusion totale plane dans leur conception. Hormis cette difficulté, à côté des citoyens respectueux du droit et des devoirs, se trouvent des corrupteurs avérés de mauvaises éducations civiques et morales, des insoumis aux décisions de justice qui foulent aux pieds des décisions de l'État », a martelé Mahadi Hamdan Zourouga.