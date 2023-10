Tchad : Kariari à l'honneur lors de la célébration de la Journée mondiale de la femme rurale 2023

Dans son discours d'ouverture, le gouverneur de l'Ennedi-Est, Ahmat Kardayo Hissein, a exprimé sa gratitude pour l'organisation de cette édition 2023 dans sa province. Il a souligné l'importance de l'autonomisation des femmes en milieu rural et a mis en avant l'impact positif des activités socio-économiques des femmes sur la qualité de vie des communautés. Il a rappelé que le Tchad, avec une population essentiellement rurale (78%), partage les mêmes enjeux que de nombreux pays du monde.



Le gouverneur a rappelé que le président de transition s'est engagé à faire du Tchad un pays émergent en éliminant les obstacles à l'épanouissement des femmes, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles opportunités dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat. L'une des priorités est de garantir une formation de qualité pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural, afin de répondre aux besoins du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat.



De son côté, la ministre d'État, ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance et de la Solidarité Nationale, Amina Priscille Longoh, a souligné l'importance de l'autonomisation des femmes rurales pour bâtir un avenir prospère, équitable et pacifique. Elle a souligné que l'égalité des sexes, la création d'emplois décents, la lutte contre la pauvreté et la faim, ainsi que le développement, étaient des objectifs essentiels liés à l'autonomisation des femmes et des filles en milieu rural.



Les femmes et les filles en milieu rural sont souvent touchées de manière disproportionnée par la pauvreté, les inégalités, l'exclusion et les effets des changements climatiques. La ministre a insisté sur l'importance de garantir leurs droits fondamentaux, y compris les droits fonciers, la sécurité alimentaire, la protection contre la violence et la discrimination, l'accès à des soins de santé de qualité, y compris en matière de santé sexuelle et reproductive, et l'accès à une éducation abordable et de qualité.