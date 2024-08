Tchad : Koudou Oumar donne un avant-gout du livre 'Chemin des durs vers la terre promise' de Succès Masra

Dans son livre, Masra exprime son point de vue sur des événements récents et les enjeux politiques du Tchad. Un passage poignant souligne la gravité de la situation : « À la veille des élections, plongé dans une série de rencontres cruciales, je me suis retrouvé face à des ambassadeurs et représentants de puissances occidentales, tous désireux de me rencontrer. Pour eux, l'enjeu dépassait ma victoire personnelle. Il s'agissait de l'avenir du Tchad et de sa place dans la communauté internationale. Mais lorsque Mahamat Idriss Déby Itno est devenu Président, le sentiment de triomphe imminent a laissé place à une déception amère. Ce moment a révélé la fragilité des alliances et la volatilité des espoirs politiques. »