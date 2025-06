Tchad : L'AJASDG et la Mairie de Mongo s'allient pour l'accès à l'eau potable

L'objectif principal est de prévenir la contamination de ces points d'eau cruciaux par les eaux de ruissellement, assurant ainsi la qualité de l'eau potable pour la population locale. L'intervention avant les pluies constitue une mesure proactive pour protéger ces infrastructures hydrauliques vitales.







Un partenariat au service du développement communautaire

Abdallah Saleh, président de l'AJASDG, a détaillé les objectifs de cette mission et a exprimé sa gratitude envers le Maire Hamza Abba Djarou pour sa disponibilité et son engagement. Cette collaboration met en lumière l'importance du partenariat entre les organisations de la société civile et les autorités locales pour la réussite des projets de développement communautaire. Les membres de l'association ont d'ailleurs manifesté leur confiance dans le leadership du Maire, convaincus de leur capacité collective à atteindre les objectifs fixés.





Le Maire Hamza Abba Djarou a salué le travail remarquable de l'AJASDG, notamment ses actions en matière d'hygiène et d'assainissement, et son approche proactive dans le traitement et la réparation des puits endommagés par le passé. Il a également lancé un appel aux autres organisations non gouvernementales locales pour qu'elles soutiennent cette jeune association dynamique, soulignant l'importance de la solidarité.





Un engagement pour la pérennité et la satisfaction de la communauté

Le Maire a encouragé les membres de l'AJASDG à poursuivre leurs efforts avec détermination, réaffirmant l'engagement de la mairie et la mise à disposition des services municipaux pour les accompagner. Cette assurance de soutien institutionnel est un gage important pour la pérennité des actions de l'association.





Les propriétaires des puits concernés ont exprimé leur satisfaction et leurs encouragements, reconnaissant la pertinence de cette démarche d'entretien et de protection de leurs infrastructures. Cette réaction positive de la communauté locale confirme l'adéquation entre les actions menées et les besoins réels de la population.





Cette mission d'inspection illustre la synergie possible entre une association de jeunes engagés et les autorités municipales. Elle démontre une approche pragmatique du développement local, basée sur l'anticipation des problèmes et la mise en œuvre de solutions concrètes, avec l'AJASDG confirmant son rôle d'acteur clé dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans le Guéra.