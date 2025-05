TCHAD

Tchad : L'AJASDG sensibilise la population de Mongo à l'hygiène et au traitement de l'eau des puits

Alwihda Info | Par Saleh Hassane Rahma - 11 Mai 2025

L'Association des Jeunes pour l'Action Sociale et le Développement du Guera (AJASDG) a mené une action de sensibilisation cruciale à Mongo ce samedi 11 mai 2025. L'initiative portait sur l'importance de l'hygiène et des méthodes de traitement de l'eau des puits dans les secteurs 6, 7 et Hidjelidjé. L'objectif principal était d'améliorer significativement la qualité de l'eau potable consommée par la population locale, qui dépend majoritairement de ces sources d'eau traditionnelles.