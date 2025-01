Tchad : L’AJDST remet un don de matériel de laboratoire à l’ENS, offert par la Société Scientifique Arabe

Ce matériel, offert par la Société Scientifique Arabe, basée en République Arabe d’Égypte, comprend notamment deux dispositifs scientifiques, dont un appareil de mesure des semi-conducteurs et un autre destiné à mesurer la tension superficielle. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme politique du Chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, qui vise à renforcer la formation professionnelle et à promouvoir des opportunités d’emploi pour les jeunes en formation scientifique et technique.



Dans son allocution, le Vice-président de l’AJDST, Abderahim Mahamat Younous, a souligné que ce don est le fruit des relations fructueuses entre l’AJDST, ACRESS et la Société Scientifique Arabe. Il a expliqué que ce matériel a été remis à l’un des membres de l’AJDST lors d’une visite scientifique en Égypte, effectuée sur invitation officielle du Centre ACRESS.



Durant ce séjour, le Doctorant Hassan Souleymane, enseignant à l’ENS et Secrétaire Général de l’AJDST, a participé à un séminaire scientifique organisé par le Centre ACRESS, portant sur "L’enseignement technique et son impact sur le développement et la croissance en Afrique". Il a également visité plusieurs usines et entreprises spécialisées dans la fabrication d’équipements de laboratoire de pointe, destinés aux établissements d’enseignement scientifique, aux instituts et aux universités.



Les responsables de l’École Nationale Supérieure de N’Djamena, qui ont réceptionné ce matériel, ont exprimé leur gratitude envers l’AJDST et le Centre ACRESS pour cette initiative, qui vise à améliorer la qualité de la formation scientifique au Tchad.



Cette collaboration internationale ouvre la voie à d’autres partenariats stratégiques, permettant de moderniser les équipements scientifiques des établissements tchadiens et de mieux préparer les étudiants aux exigences du marché du travail.