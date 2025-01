Tchad : L'ANGMV et le PAM forment 150 femmes à l'agroforesterie durable

Une formation axée sur la pratique





La formation, animée par M. Djekornonde, expert en production, a permis aux participantes d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques sur les techniques d'agroforesterie durable. L'accent a été mis sur l'apprentissage de méthodes de production agricole respectueuses de l'environnement, telles que l'association des arbres et des cultures, la gestion de la fertilité des sols et la conservation de l'eau.





Un partenariat pour le développement durable





Ce partenariat entre l'ANGMV et le PAM témoigne de l'engagement des deux organisations en faveur du développement durable et de la lutte contre la pauvreté au Tchad. En formant les femmes aux techniques d'agroforesterie durable, elles contribuent à améliorer leur sécurité alimentaire, à accroître leurs revenus et à renforcer leur résilience face aux aléas climatiques.





Un impact positif sur les communautés locales





L'agroforesterie durable est une approche agricole qui consiste à intégrer les arbres dans les systèmes de production agricole. Cette pratique présente de nombreux avantages pour les communautés locales, notamment :



Amélioration de la fertilité des sols: Les arbres contribuent à améliorer la structure du sol, à retenir l'eau et à fixer l'azote, ce qui favorise la croissance des cultures.

Diversification des productions: L'agroforesterie permet de diversifier les productions agricoles, ce qui réduit les risques liés aux aléas climatiques et aux fluctuations des prix des produits agricoles.

Protection de l'environnement: Les arbres contribuent à lutter contre l'érosion des sols, à séquestrer le carbone et à préserver la biodiversité.



En formant les femmes aux techniques d'agroforesterie durable, l'ANGMV et le PAM leur donnent les outils nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie et contribuer au développement de leurs communautés.





En conclusion, cette formation en agroforesterie durable est une initiative louable qui s'inscrit dans une dynamique de promotion d'un développement agricole durable et de renforcement de la résilience des communautés locales au Tchad.