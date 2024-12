Tchad : L'ASOET mobilise les commerçants et transporteurs pour une grève illimitée

Le Coordinateur Général de l’Alliance des Syndicats et Organisations des Opérateurs Économiques Tchadiens (ASOET), Moussa Adoum Moussa, a tenu une conférence de presse ce lundi 30 décembre 2024.



Lors de son intervention, il a lancé un appel à tous les commerçants, importateurs et transporteurs de marchandises à respecter la grève illimitée prévue à partir du 30 décembre 2024 à 5h00, conformément à la décision et aux recommandations adoptées lors de l’Assemblée Générale.



Le Coordinateur Général a également souligné que la grève est un droit reconnu par la Constitution, insistant sur l’importance de la solidarité et de la compréhension de tous les membres concernés pour le succès de cette action.



L’ASOET espère ainsi attirer l’attention sur les revendications portées par les opérateurs économiques et obtenir des réponses concrètes de la part des autorités compétentes.