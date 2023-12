Tchad : L'ASSODEV et SOS village d'enfants célèbrent la fête de Noël avec les enfants

Au cours de la célébration, la présidente de l'association pour la solidarité et le développement (ASSODEV-Tchad), Madame Habiba Pafan Florence, a indiqué que son association est apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif. Elle a précisé que son association est née pour appuyer les initiatives locales en valorisant les compétences de base au développement intégral de la population rurale. La présidente de l'ASSODEV a suggéré les conséquences de l'augmentation des cas de personnes vulnérables et surtout les veuves, les orphelins, les personnes vivant avec le VIH et les personnes vivant avec handicape ou son organisation leurs apporte son assistance. Pour elle, ce projet est initié pour donner un sourire aux enfants et apporte une réponse satisfaisante par le biais de la formation et sensibilisation. La présidente a situé la mission de son association de célébrer chaque année le réveillon de Noël avec les enfants de divers horizons pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une belle soirée. Elle a déclaré que la collaboration de son association avec le centre SOS village à pour l'objectif d'offrir un Noël magique et mémorable aux enfants dudit centre en leur permettant de profiter d'une journée festive et chaleureuses.



Les deux organisations ont travaillé conjointement pour organiser les activités, des ateliers créatifs et des animations qui font vivre tout le monde. Madame Habiba Pafan Florence a exhorté les parents des enfants d'initier leurs progénitures à cultivé l'esprit de citoyenneté, en développant l'esprit de camaraderie, car l'avenir du Tchad leur appartient. Elle a aussi souligné que les enfants sont le fer de lance de la nation, et il faut qu'ils cultivent dés maintenant la paix, l'amour et l'amitié entre eux.



En fin, elle se dit fière de fêter avec les enfants du centre SOS village d'enfants, avant de saluer l'administration du centre et les mamans qui veillent jour et nuit sur les enfants dudit centre. Elle a ainsi invité d'autres associations sœurs à son organisation d'emboîter le pas.