Tchad : L’Association A’GADJI au service des démunis de Moundou

L'Association pour la Générosité et l'Amitié des Jeunes Intégrés (A’GADJI) a fait un don aux personnes démunies du quartier Haoussa de Moundou, lors d’une cérémonie qui s’est tenue ce 15 mars 2025.



Près d’une centaine de personnes vulnérables ont bénéficié de colis préparés par A’GADJI. Selon son président, Abdelaziz Mahazou, cette distribution de vivres s’inscrit dans une série d’actions entreprises par l’association pour améliorer les conditions de vie des plus démunis. Il a souligné que cette initiative fait partie intégrante de la mission sociale d'A’GADJI, qui vise à apporter un soutien concret aux populations en difficulté.



Dans les mois à venir, l’association prévoit de lancer des campagnes de sensibilisation sur la santé et l’hygiène, ainsi que des initiatives de soutien à la scolarisation des enfants issus de familles vulnérables.