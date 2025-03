Tchad : L'Équipe Pays des Nations Unies lance sa retraite stratégique

Thématiques Abordées

Systèmes alimentaires Accès à l'énergie et son caractère abordable Connectivité numérique Éducation Emploi et protection sociale Changement climatique, perte de biodiversité et pollution

Renforcement de l'Esprit d'Équipe

Nexus Humanitaire-Développement-Paix

L'objectif principal de cette retraite est de garantir que l'action de l'équipe pays soit alignée sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) et l'Agenda 2030, tout en soutenant les efforts du gouvernement tchadien pour accélérer la mise en œuvre des objectifs convenus dans le cadre de coopération UNSDCF 2024-2026.Au cours de cette retraite, les membres de l’équipe pays ont discuté de la manière de cimenter leurs actions autour de la stratégie intégrée de l'ONU, centrée sur six transitions prioritaires :Les participants ont également examiné des moyens de renforcer leurs partenariats stratégiques pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des ODD.Dans son discours d'ouverture, le Dr François Batalingaya a souligné que cette retraite offrait une occasion précieuse pour les membres de renforcer l'esprit d'équipe et la collaboration. En intensifiant leur travail ensemble et en améliorant la coordination, il espère que l'équipe pourra atteindre un impact plus significatif sur le développement durable au Tchad, malgré un contexte de financement de plus en plus difficile.Un autre point clé abordé durant cette retraite a été le renforcement du Nexus Humanitaire-Développement-Paix (HDP). L'objectif est de promouvoir une approche intégrée et cohérente face aux crises humanitaires et aux urgences, tout en soutenant le développement durable et la construction de la paix.